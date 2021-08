Napoli-Venezia al Maradona, il prezzo dei biglietti e le regole da seguire

La SSC Napoli comunica il prezzo dei biglietti della sfida contro il Venezia e le regole da seguire per accedere allo stadio.

Si avvicina l’inizio del campionato ed il prossimo 22 agosto il Napoli sfiderà il Venezia. Il luogo della sfida sarà lo Stadio Diego Armando Maradona, per i tifosi del Napoli dunque sarà più facile vedere la squadra del cuore dal vivo. Tuttavia, ci sono delle regole ben precise per poter accedere allo Stadio: non basta avere il biglietto, è necessario anche il green pass, in alternativa un tampone negativo effettuato meno di 48 ore prima. In più la mascherina sarà obbligatoria per tutta la durata della gara.

La SSC Napoli ha pubblicato in un comunicato i prezzi dei biglietti per la suddetta gara, insieme a tutte le norme che i tifosi sono obbligati a seguire.

