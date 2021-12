Napoli: Zielinski recupera dalla tracheite, migliora anche Mario Rui

Luciano Spalletti può sperare di recuperare due giocatori fondamentali in vista del big match contro il Milan

Il Corriere dello Sport riporta le ultime sulle condizioni di Piotr Zielinski. Il giocatore ha recuperato dopo l’influenza e la tracheite e quindi ha ottime possibilità di giocare contro il Milan. In caso dovesse scendere in campo il polacco giocherà giocherà da sottopunta dietro il centravanti. C’è ottimismo anche per le condizioni di Mario Rui, ieri ha seguito ancora una tabella di lavoro personalizzato in campo per smaltire definitivamente l’affaticamento accusato dopo l’Empoli, ma tutto sommato sta bene e sarebbe arruolabile da Saplletti.

