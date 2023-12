Corriere dello Sport – Nuovi contatti con l’agente di Zielinski: riaperto il discorso rinnovo

L’edizione odierna del quotidiano, torna a parlare dei rinnovi in casa Napoli. In attesa di trovare la giusta quadra con Osimhen, la società è pronta a riaprire i discori anche con Piotr Zielinski. Ci sono stati ulteriori contatti con il suo agente, Bart Bolek, per parlare del prolungamento. Il suo attuale contratto è in scadenza nel 2024, restano solo sei mesi, e a gennaio, tra 12 giorni, sarà un parametro zero. Intanto Inter e Juventus hanno già scoperto le carte in tavola per cercare di acciuffarlo.

Fonte foto in evidenza — (da Football Pictures) Flickr.com —

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Mazzarri su Napoli-Barcellona: “Sfida particolarmente difficile, ma affascinante”

Anguissa, presenza a rischio per Napoli-Frosinone: l’esito degli esami

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Manchester City, Bernardo Silva parla del suo futuro