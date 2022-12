Osimhen chiede di allenarsi di più: la richiesta a Spalletti

Victor Osimhen avrebbe chiesto un supplemento di lavoro tecnico e tattico a Luciano Spalletti per migliorare ancora di più.

L’attaccante del Napoli Victor Osimhen si trova ad Antalya, in Turchia, con il esto della squadra. La Gazzetta dello Sport fa sapere che il giocatore avrebbe voglia di migliorare sempre di più, tant’è che avrebbe chiesto al tecnico Luciano Spalletti un supplemento di lavoro durante le sedute di allenamento.

“Il tecnico, che finalmente può allenarlo con continuità, sta sfruttando al massimo ogni seduta per avere alla ripresa pronto a scattare quello che sta diventando il centravanti dei sogni di molti, considerando velocità, forza fisica e una elevazione di testa fuori dal comune Nel resort di Belek, vicino Antalya, Spalletti sta puntando a dare fondo e forza ai suoi. E per Victor c’è sempre un supplemento di lavoro tecnico e tattico che il giocatore per generosità chiede. Perché ha voglia di migliorarsi, per vincere qualcosa di importante. Nemmeno sognabile per il bimbo che vendeva acqua per le strade di Lagos.”

