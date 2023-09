Osimhen e Garcia hanno avuto un confronto a Castel Volturno

Il quotidiano Il Mattino ha riportato qualche dettaglio su un confronto avvenuto tra Victor Osimhen e Rudi Garcia.

L’attaccante del Napoli Victor Osimhen ed il tecnico Rudi Garcia hanno avuto un confronto a Castel Volturno relativo a ciò che è avvenuto durante la sfida contro il Bologna.

Sul noto quotidiano campano si legge:

“Non è escluso che l’attaccante nigeriano possa essere punito con una multa nonostante il confronto già avuto con Garcia e il capitano Di Lorenzo nello spogliatoio. Troppo plateale il gesto di Osimhen per essere dimenticato così in fretta. Prima la mano sulla bocca e poi quel “due” sventolato con le dita che significa «fammi giocare con due punte». Come se i cambi li facesse lui e non il tecnico francese. E poi, ancora, quel calcio a una giacca in panchina, che pure è un altro segnale di tensione e di nervosismo. Per questo oggi a Castel Volturno è previsto un altro confronto diretto tra Osimhen e l’allenatore del Napoli che non vuole altre reazioni di questo tipo: non le tollera più. Se deve usare i toni da sergente di ferro lo farà. Per Garcia, la parentesi è già chiusa. E lo è anche per Osimhem. Poi oggi ci sarà un’altra chiacchierata. Anche per l’immagine della società. Che non ne esce bene: non è che a ogni sostituzione, si rischia la sommossa. Oggi serve un ulteriore chiarimento. Magari delle scuse. Anzitutto a Simeone.”

