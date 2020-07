Osimhen ha firmato, i dettagli del contratto

Stando a quanto riportato dall’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, c’è la firma di Victor Osimhen per il Napoli.

Il calciatore nigeriano Victorn Osimhen ha posto la firma che lo lega al club azzurro per i prossimi 5 anni, manca l’annuncio ufficiale:

“Victor Osimhen è del Napoli, l’ha lasciato intuire quel macrocosmo che è stato fagocitato nelle operazioni, l’hanno pubblicamente dichiarato gli amici e pure gli amici degli amici che si sono spinti persino oltre, coinvolgendo in questa “favola” persino il presidente nigeriano. Ma ci vorrà ancora un po’ di tempo – vai a capire se poco o tanto – prima che tutto diventi tecnicamente definitivo: le firme, quelle del calciatore, sono state sistemate sugli incartamenti del Napoli, e adesso non resta che aspettare la fumata azzurra che Aurelio De Laurentiis e il suo omologo, Gerard Lopez, sfrutteranno nel momento stesso anche l’ultimo dettaglio. Il Napoli e Osimhen si sono promessi (almeno) cinque anni assieme, per la “modica” cifra di quattro milioni netti d’ingaggio; ma il mercato deve trovare convergenze anche altrove, per esempio (aspetto non secondario) tra le due società. Napoli e Lille hanno stabilito il prezzo di Osimhen, cinquanta milioni di euro, poi ci sono gli immancabili bonus e la possibilità di inserire contropartite”

