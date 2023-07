Corriere dello Sport – Osimhen, non c’è l’accordo per il rinnovo: agente atteso a Dimaro.

L’edizione odierna del quotidiano, fa il punto della situazione sul rinnovo di Victor Osimhen. Oggi è atteso in ritiro, mentre il Napoli e il suo manager, Roberto Calenda, sono in trattativa da giorni. Tuttavia, come ha testimoniato dalla testata giornalistica, la situazione non si è ancora sbloccata: non c’è ancora l’accordo tra le parti, non è un segreto per nessuno, ma neanche motivo per farne una polemica.

Da evidenziare che non ci sono guerre in atto, ma solamente distanza sull’ingaggio, nello specifico sulle proporzioni di valutazione, che vorrebbero fosse proporzionata al costo del cartellino. Si discute anche sull’eventuale clausola rescissoria, e non è da escludere un possibile arrivo di Calenda nei prossimi giorni per discuterne di persona.

Fonte foto: Flickr.com

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Ultim’ora – Kim Bayern Monaco: annuncio dell’AD Dreesen in conferenza stampa

Il Napoli apre all’acquisto di Lucas Tousart dell’Hertha Berlino: l’operazione

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Zielinski-Lazio, ci pensa Sarri: il tecnico si muove in prima persona