Osimhen torna a parlare, ma il tempismo è pessimo

L’edizione odierna del quotidiano, ha posto l’attenzione sul gesto di Victor Osimhen. Il giocatore, dopo un lungo periodo di silenzio anche a causa degli impegni dovuti alla Coppa d’Africa, torna a parlare del Napoli, o meglio, del suo futuro.

Nell’intervista rilasciata ha affrontato diversi temi: “Dopo mesi a parlare di rinnovo, di amore per la città e i tifosi, ammettere di avere «già deciso il prossimo step per la carriera» adesso, con la squadra che sta provando a uscire faticosamente da un avvio di stagione negativo, non sembra una scelta felice.

«Ora penso al Napoli, ma ho già preso una decisione per la prossima estate», asserisce consapevole di avere il Chelsea pronto a riempirlo d’oro e a pagare la clausola. Nota dolente: il tempismo di Osimhen nelle cose extracampo non è mai stato impeccabile. Lui la differenza la fa in campo ed è quello che gli chiederà il Napoli da qui a fine stagione. Poi arrivederci e grazie: la clausola da 130 milioni voluta da lui e dal suo entourage per liberarsi dal Napoli, del resto, era pensato proprio per la fuga in Premier”.

