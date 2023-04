Osimhen vuole giocare, ma il Napoli pensa a scongiurare complicazioni

Luciano Spalletti, nonostante la gara poco brillante, è tornato a Napoli con tre punti importanti. Gli azzurri hanno dimostrato voglia di vincere e sono carichi per la sfida di Champions contro il Milan. Tuttavia, a non destare sicurezza, sono le condizioni dei centravanti. Dopo quello di Osimhen, è arrivato anche l’infortunio di Simeone.

“Ad oggi ci sono più probabilità di vedere nel quarto di andata Victor Osimhen del compagno argentino. E siccome servirà un mercoledì da leoni, ecco che uno Spalletti rinfrancato dalla compattezza del suo gruppo scherza un po’ sul suo cannoniere: «Osimhen le vorrebbe giocare tutte. Anche in macchina scenderebbe in campo». Il Napoli non vuol rischiare complicazioni per il suo gioiello ma la sua assenza nelle ultime partite si è sentita tanto, e Spalletti non lo nasconde”.

Fonte foto: Flickr.com

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Lecce-Napoli, Spalletti: “Simeone da valutare, vittoria importante che ci da tranquillità”

Lecce-Napoli, le pagelle… O quasi

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

La Via Crucis senza il Papa, 20mila fedeli al Colosseo