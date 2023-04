La Gazzetta dello Sport – Se non arriva la svolta, per il Napoli sarà dura contro il Milan.

L’edizione odierna del quotidiano, ha sottolineato lo stato di forma del Napoli, ma questa volta in maniera negativa. Il risultato di 0-4 col Milan, non è stato dettato solamente da una serata no, ma qualcosa s’è inceppato nel meccanismo perfetto studiato da Spalletti.

“Se non arriva la svolta, mercoledì con i rossoneri sarà dura. Questo Napoli soffre da morire con il Lecce, va avanti con Di Lorenzo, si fa raggiungere da Di Francesco e chiude felice solo per un patatrac Gallo-Falcone che regala il più imprevedibile degli autogol. La classifica è salva, il resto meno. Si capisce dagli abbracci liberatori dopo i gol, neanche fosse una finale, e dal nervosismo incomprensibile al 96’. L’arbitro fischia la fine e non consente a Politano di tirare da centrocampo a porta vuota. Era 2-1, il Lecce non avrebbe mai pareggiato, ma i nervi erano ancora a fior di pelle. Brutto segnale. Napoli, che cosa succede?”