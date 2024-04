Panchina Napoli, Italiano il favorito: De Laurentiis lo stima da tempo

Secondo Il Corriere del Mezzogiorno Vincenzo Italiano sarebbe attualmente considerato il favorito per la panchina del Napoli.

Tra gli allenatori che il Presidente del Napoli starebbe considerando attualmente Vincenzo Italiano sembra essere il preferito. Aurelio De Laurentiis avrebbe una profonda stima per lui da quando sedeva sulla panchina dello Spezia.

Di seguito le parole de Il Corriere del Mezzogiorno:

“Sul mercato, comunque, ci sarà sempre il patron azzurro che reciterà un ruolo predominante come è accaduto in questa stagione affiancato dall’uomo dei contratti, il fido Chiavelli. Il nuovo Napoli dovrà ripartire dall’allenatore che non sarà Francesco Calzona. Anzi, i rumors, portano decisamente a Vincenzo Italiano, attuale tecnico della Fiorentina che dovrebbe concludere la sua avventura alla guida della Viola. Italiano gode della stima di De Laurentiis, sin da quando allenava lo Spezia. Senza Osimhen il Napoli sarà una squadra più giovane e costruita intorno a Kvicha Kvaratskhelia. Il sogno segreto ed anche il più difficile e improbabile è Antonio Conte, attualmente senza squadra, e vecchio pallino di De Laurentiis. Restano sullo sfondo i vari Palladino e Farioli. Mentre Pioli, dopo l’ottima stagione al Milan, sembra sempre più lontano. Il primo segnale è arrivato con l’ingresso di Manna, ma entro fine mese probabilmente si conosceranno altre figure che comporranno lo staff tecnico e dirigenziale del Napoli che verrà.”

Fonte immagine in evidenza – (da Football Pictures) – Flickr.com

