Corvino ds Lecce: “Napoli nuovo ciclo difficoltà normale: o qualcuno ha la pancia piena”

Pantaleo Corvino ds del Lecce è intervenuto a radio Goal su Radio Kiss Kiss Napoli, commentando il momento del Napoli. Di seguito le sue dichiarazioni:

“Napoli in difficoltà? Un discorso un po’ complesso ma che vorrei sintetizzare. Se uno guarda il campionato italiano lo divide per griglie e il Napoli fa parte della prima griglia. E’ finito un ciclo nel Napoli, ne ha iniziato uno con Giuntoli e Spalletti ed è terminato con lo scudetto. Ora con un nuovo ciclo ha delle difficoltà, non è facile continuare a vincere. Con un altro ciclo deve passare per forza ad un momento di sofferenza, è normale che ci sia un momento di difficoltà. Il Napoli fa parte della prima griglia, poi ci sono altre piazze che hanno gli stessi obiettivi del Napoli. Bisogna anche avere pazienza e capire il moemnto, ci sono pure gli altri non si può pensare di essere sempre vincitori. Non è facile ripartire con uomini nuovi e vicnere subito. Avendo protagonisti del ciclo precedente non ti aiuta, magari possono avere la pancia piena. Poteva magari avere un rendimento diverso, ma è fisiologico e normale quello che sta accadendo al Napoli.

Conte sulla panchina del Napoli? Si è perso solo una partita, non bisogna fare un dramma. Bisogna supportare il nuovo ciclo e non essere pessimisti”.

