Penalità Juve: ora rischia anche il Napoli, si guarda all’affare Osimhen

Torna sotto la lente di ingrandimento l’affare Victor Osimhen

Il Napoli rischia una possibile penalizzazione in classifica, a riportarlo è Repubblica nella sua edizione odierna. Stando a quanto si legge il procuratore federale Giuseppe Chinè chiederà alla Procura di Napoli gli atti che riguardano Aurelio De Laurentiis e gli altri vertici del club partenopeo. I documenti in questione riguardano il potenziale falso in bilancio operato dalla dirigenza. L’attenzione della procura federale si concentra sull’operazione Victor Osihmen. L’acquisto del nigeriano dal Lille sarà l’aspetto principale sul quale la procura valuterà se la società ai ADL ha commesso falso in bilancio.

Fonte foto: Instagram @victorosimhen9

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Spezia: è fatta per Kiwior all’Arsenal

Zaniolo-Roma, è finita: rottura totale e ora è sul mercato

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Brucia materasso in cella al Beccaria, tre agenti intossicati