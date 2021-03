Per la successione di Gattuso l’ultimo contatto è con Fonseca

Stando alle dichiarazioni di Ciro Venerato, è Fonseca ad essere in vantaggio sul Napoli per la panchina azzurra.

L’ultimo contatto per la successione di Gattuso, c’è stato venerdì scorso con l’entourage del portoghese. La parole del giornalista Sky a Radio Kiss Kiss Napoli:

“Su Sarri non ci sono aggiornamenti da segnalare mentre è viva la pista Fonseca. Venerdì c’è stato l’ultimo contatto con l’entourage del tecnico. Dopo che Sarri ha dato disponibilità alla panchina azzurra, il Napoli non ha mai richiamato l’ex tecnico, inoltre Sarri ha confessato a due amici che è stato un errore andare alla Juventus. Non si è mai sentito seguito fino in fondo nel tentativo di rivoluzionarla.”

