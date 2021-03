Più volte Ospina o più volte Meret? I numeri dei due portieri in 70 partite

Sul Corriere del Mezzogiorno si parla della zona pali all’interno dell’organico azzurro. Tra Meret ed Ospina e la gestione del dualismo dall’arrivo di Gattuso.

Tra Meret ed Ospina, la gestione di Gattuso è stata equa?

Con l’arrivo di Gattuso nel club partenopeo non c’è mai stato un titolare assoluto, bensì un ribaltamento delle gerarchie. In questo caso si parla di David Ospina e Alex Meret: “Nella stagione di Ancelotti, Meret aveva trovato in assoluto più spazio di Ospina. Con l’arrivo di Gattuso la situazione è mutata in un duello vissuto sempre sul filo dell’equilibrio. Meret è migliorato in maniera esponenziale nel gioco con i piedi, Gattuso con molta probabilità apprezza anche la personalità, la leadership sulla difesa e l’esperienza dell’ex Arsenal.

Con ben settanta partite sulla panchina del Napoli, Gattuso ha schierato in 31 occasioni Meret e 39 Opsina, che soprattutto in questa stagione ha patito qualche problema fisico”.

