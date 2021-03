Cucci: “Insigne dovrebbe andare alla ricerca della sua fortuna lontano da Napoli”

Durante la trasmissione “Radio Goal” su Radio Kiss Kiss Napoli, è intervenuto il giornalista Italo Cucci.

Le parole di Italo Cucci:

“La Nazionale sta giocando per vincere senza badare al bel gioco e così è riuscita a portarsi a casa due punti. I grandissimi allenatori ci tengono a fare un po’ i papaveri, ma quando poi arriva il momento si inchinano alla forza dei grandi giocatori. Bisogna essere bravi ad amministrare i grandi talenti”.

Sul rinnovo di Insigne? “Farebbe bene ad andarsene da un’altra parte. Mi ricordo che una domenica fu fischiato veramente tanto dai tifosi azzurri. Da quel momento ci sono stati alti e bassi, e non è mai stato considerato un idolo napoletano. Lorenzo dovrebbe andare alla ricerca della sua fortuna altrove. Nel momento in cui ad un calciatore di talento vengono attribuite determinate responsabilità, soprattutto maggiori di quelle che dovrebbe avere, non è colpa del giocatore. Insigne deve sentirsi libero di giocare senza che gli si vengano addossate tali responsabilità, che gli hanno causato più contro che pro”.

