Radio Marte – Polverosi: “Napoli-Milan, Pioli proverà a portare in campo il gioco di Sarri”.

Il giornalista del Corriere dello Sport, Alberto Polverosi, è intervenuto a ‘Marte Sport Live’ per parlare del match tra Napoli e Milan: “Napoli-Milan? E’ chiaro che il Napoli ci arriva meglio, con maggiori certezze, è una squadra che ha pochi difetti e che è abituata ad affrontare le gare sempre nella stessa maniera, con identità tattica, con leggerezza, con coraggio e soprattutto senza fare calcoli. Sarà così in campionato ma anche in Champions: il Napoli di Spalletti affronta sempre in questo modo le partite, non perché azzarda o per presunzione, ma è nella sua natura.