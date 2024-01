Popovic-Napoli, il motivo per cui non è ancora avvenuta la firma

L’edizione odierna de Il Corriere dello Sport si è concentrata su Matija Popovic, prossimo a firmare un contratto con il Napoli.

Matija Popovic dovrebbe firmare a breve il suo nuovo contratto con il Napoli. Il Corriere dello Sport spiega la ragione per il quale il suddetto passaggio non sarebbe ancora avvenuto nonostante il giocatore abbia già superato le visite mediche.

Ecco quanto si legge in merito alla vicenda:

“Per quel che riguarda il trequartista serbo, invece, le soluzioni sono due: la prima e più gettonata è il prestito al Verona, la seconda proprio il Monza. Una volta trovato e consolidato il club con cui completare l’affare in sinergia – non avendo slot disponibili -, il Napoli metterà Popovic sotto contratto: il responsabile scouting Micheli è rimasto con Matija anche ieri, a Roma, in attesa che il giovanotto firmi e soprattutto scopra la prima destinazione italiana dove cominciare a prendere confidenza con la Serie A.”

