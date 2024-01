Udinese-Milan, le parole di Collavino dopo gli insulti a Maignan

Franco Collavino, Dirigente dell’Udinese, ha rilasciato delle dichiarazioni dopo gli insulti a Mike Maignan durante il match contro il Milan.

Durante il match di campionato tra Udinese e Milan il portiere rossonero Mike Maignan è stato vittima di insulti razzisti da parte dei tifosi della squadra di casa. Il Dirigente dell’Udinese Franco Collavino ha commentato tale comportamento ai microfoni di Sport Mediaset ed ha parlato di punizione esemplare per gli autori.

“Un Daspo ha durata limitata ma il club può decidere di escludere un tifoso da uno stadio per un tempo superiore. Lavoreremo per escluderli per sempre dallo stadio, a vita”. Tramite le parole di Franco Collavino, direttore generale dell’Udinese, il club bianconero annuncia che saranno allontanate per sempre dal “Bluenergy Stadium” le persone che hanno insultato con il verso della scimmia Mike Maignan, portiere del Milan che nella partita di sabato sera ha abbandonato la sua porta.”

Collavino manda poi un messaggio a Maignan:

“Voglio dirgli che siamo profondamente dispiaciuti per quello che è capitato e gli esprimiamo tutta la nostra solidarietà. L’Udinese è sempre stata un esempio di società multietnica e multiculturale, un esempio di convivenza e di tolleranza. Abbiamo sempre avuto in rosa un numero di giocatori neri più elevato della media italiana e anzi, dopo la sentenza Bosman che nel 1995 ha aperto le frontiere, siamo stati anche criticati per questo, perché avevamo troppi calciatori di nazionalità diverse e pochi italiani. Gli ultimi trent’anni parlano per noi, sono sotto gli occhi di tutti.”

