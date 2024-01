La Gazzetta dello Sport – Popovic nel mirino: ma è già stato proposto all’Inter

L’edizione odierna del quotidiano, ha fatto sapere dell’interesse del Napoli per Matija Popovic. L’idea sarebbe quella di acquistarlo e successivamente girarlo in prestito al Frosinone, fino alla fine della stagione, siccome in rosa non ci sono più spazi disponibili per extracomunitari. Tuttavia, al momento, risulterebbe essere un’operazione complicata poiché la concorrenza è serrata. Il Bayern Monaco osserva, ma nel frattempo Popovic è stato già proposto ad altri club, come ad esempio l’Inter di Inzaghi.

Fonte foto in evidenza — (da Football Pictures) Flickr.com —

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Tony Manna, dal Vesuvio alla Curva B

Non solo Napoli: un altro club di Serie A su Ngonge

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Chiara Ferragni, le prime parole sul caso Pandoro