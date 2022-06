La Gazzetta dello Sport – Psg, Chelsea e Barça su Koulibaly: proposto ingaggio monstre da Londra.

Kalidou Koulibaly la prossima estate andrà in scadenza, e potrebbe definitivamente abbandonare la maglia azzurra già in questa sessione di mercato, poiché l’intento del Napoli sarebbe quello di abbassare il suo stipendio da 6 a 4 milioni:

“Il rischio forte è che vada via a parametro zero nel 2023. A meno che qualcuno non paghi adesso i 40 milioni chiesti dai partenopei. In Spagna dicono che piaccia molto a Xavi, tecnico del Barcellona della ricostruzione, club che però in questi anni non è dotato di molta liquidità, deve abbassare il monte stipendi.

Pare che come i catalani pure il nuovo Chelsea di Todd Boehly abbia fatto arrivare un’idea di accordo economico superiore a quella del Napoli, vicina ai 10 milioni di euro stagionali. Che succederà? Si accordano su un aumento di stipendio (molto improbabile) o si cede il senegalese?

Anche il Psg del nuovo d.s. Luis Campos lo segue e resta alla finestra. E i francesi, secondo l’Equipe, hanno messo un gruzzolo da 80 milioni per il mercato, ampliabile a seconda delle eventuali vendite”.

