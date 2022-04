QUESTIONE DI MODULI – Empoli-Napoli: previsione tattica e probabili formazioni

Dopo due gare casalinghe consecutive il Napoli si prepara alla trasferta contro l’Empoli.

Dopo la gara dello scorso lunedì contro la Roma il Napoli è pronto a partire per la Toscana. Destinazione: lo Stadio Carlo Castellani, scenario della prossima sfida di campionato contro l’Empoli. Non è un periodo molto positivo per la squadra di Luciano Spalletti, che dopo la pesante sconfitta contro la Fiorentina ha portato a casa un pareggio contro la Roma. I giallorossi hanno pareggiato i conti in pieno recupero, togliendo al Napoli due punti fondamentali. Il Napoli infatti è attualmente terzo in classifica ed ora la vetta dista ben quattro punti.

La situazione dell’Empoli non si può considerare migliore. La squadra guidata da Aurelio Andreazzoli si trova al 14 posto della classifica, molto vicina alla zona retrocessione. L’ultima vittoria del club toscano risale proprio alla sfida di andata contro il Napoli, dunque la squadra non porta a casa tre punti dallo scorso 12 dicembre. Anche per loro dunque è necessario vincere.

Il Napoli di Luciano Spalletti

Per la sfida contro l’Empoli Luciano Spalletti dovrà fare a meno di qualche giocatore. In primo luogo non ci sarà Koulibaly in quanto squalificato. L’allenatore dovrà anche rinunciare a Giovanni Di Lorenzo, che ancora non ha recuperato del tutto dall’infortunio contro l’Udinese e di Stanislav Lobotka, che ha rimediato una lesione muscolare. Ancora, il portiere David Ospina è alle prese con un influenza, dunque non sta prendendo parte agli allenamenti.

La probabile formazione azzurra è la seguente: NAPOLI (4-3-3): Meret; Zanoli, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui; Anguissa, Demme, Fabian Ruiz; Lozano, Osimhen, Insigne.

L’Empoli di Aurelio Andrezzoli

Nemmeno la squadra guidata da Aurelio Andreazzoli risulta completa. Il mister deve fare a meno di tre giocatori. Il primo è Riccardo Marchizza che ha rimediato una lesione al ginocchio sinistro. Come se non bastasse c’è Lorenzo Tonelli, che durante la gara contro la Fiorentina ha subito una lesione al crociato sinistro.

La probabile formazione scelta da Andreazzoli è la seguente: EMPOLI (4-3-1-2): Vicario; Stojanovic, S. Romagnoli, Luperto, Parisi; Zurkowski, Asllani, Bandinelli; Henderson; Bajrmani, Pinamonti.

Tattica Empoli-Napoli

Il Napoli può contare come sempre sul reparto d’attacco. Lorenzo Insigne e Victor Osimhen non fanno sconti a nessuno quando sono in partita con la giusta mentalità. Il capitano azzurro inoltre sta facendo di tutto per portare il Napoli al successo. Per l’Empoli la sorpresa potrebbe essere Asllani, giocatore che di recente è stato messo nel mirino proprio dalla Società partenopea.

Maria Marinelli

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Insigne vuole raggiungere due obiettivi prima di andar via dal Napoli

Calciomercato Napoli, Traoré primo obiettivo ma c’è anche Barak

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

È ancora testa a testa tra Pd e Giorgia Meloni. Cosa dicono i sondaggi