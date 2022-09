Rangers-Napoli: fine primo tempo a Glasgow, 0-0 al 45′

Termina a reti bianche la prima metà di Rangers-Napoli

Si sta giocando all’Ibrox Stadium di Glasgow Rangers-Napoli, match valevole per la seconda giornata del girone A di Champions League. Gli azzurri non riescono a sbloccare la gara malgrado la grande mole di occasioni create, una su tutte il palo di Piotr Zielinski in apertura di gara. I Rangers non sono da meno, nello specifico c’è da segnalare un tentativo da fuori area di Arfield che costringe Alex Meret a sfoderare una grandissima parata.

Fonte foto: Instagram @officialsscnapoli

