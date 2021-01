Rastelli: “Ingiusta la sconfitta del Napoli”

Rastelli, prende parte alla trasmissione su Radio Kiss Kiss Napoli per commentare la sconfitta degli azzurri contro lo Spezia.

Ingiusta la sconfitta del Napoli secondo Rastelli:

“Assurda la sconfitta del Napoli, che in campo ha creato tantissimo. Nonostante il vantaggio c’è ogni volta una diminuzione dell’attenzione, e questo ha concesso agli avversari di riaprire la partita. E’ inaccettabile che una squadra così abbia dato libertà allo Spezia di portare a casa una vittoria senza particolari sforzi. A 20 minuti dalla fine con due giocatori dotati di capacità fisiche come Petagna e Llorente, hai la possibilità buttare palla in avanti per andare alla conclusione”.

