Report Allenamento – Lorenzo Insigne si è allenato con il gruppo

La SSC Napoli, tramite il proprio sito ufficiale, comunica il report dell’allenamento odierno.

Ottime le notizie che giungono da Castel Volturno, Lorenzo Insigne si è allenato in gruppo.

“La squadra si è divisa in due gruppi. Coloro che sono andati in campo ieri hanno svolto lavoro di scarico in palestra. Gli altri uomini della rosa sono stati impegnati in una prima fase dedicata a torello e lavoro di velocità. Di seguito esercitazione tecnica e partitina a campo ridotto. Insigne ha svolto l’intera seduta col gruppo”.

