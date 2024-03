Retroscena Sarri, De Laurentiis starebbe pensando al suo ritorno

Secondo quanto riportato da Il Messaggero Aurelio De Laurentiis starebbe pensando al ritorno di Maurizio Sarri.

Il Presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis starebbe pensando al ritorno del tecnico Maurizio Sarri. Quest’ultimo attualmente siede sulla panchina della Lazio, ma oltre alla Società partenopea anche la Fiorentina starebbe pensando a lui.

La notizia è arrivata dal quotidiano Il Messaggero:

“Claudio Lotito non ha alcuna intenzione di pagarlo a vuoto per un’altra stagione dovendogli corrispondere otto milioni di euro lordi per la stagione 2024/25. Il patron è pronto ad andare avanti con lui anche per la prossima stagione. E se Sarri vorrà andare via, dovrà essere lui a esporsi in prima persona e a risolvere il contratto. Al tecnico classe ’59 ci pensano in questo momento due società di Serie A. Da un lato la Fiorentina, soluzione gradita a Sarri perché vorrebbe dire riavvicinarsi a casa. Dall’altro c’è il Napoli, con De Laurentiis che sta valutando la possibilità di un clamoroso ritorno.”

Fonte foto in evidenza — Flickr.com —

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Calzona: “Ho accettato il Napoli senza dubbi. La prima al Maradona: vi dico cosa ho provato”

Conf. Juric: “Gli attaccanti del Napoli sono fuoriclasse, proveremo a limitarli”

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Nina Zilli con il compagno Danti e la loro figlia Anna Blue: la famiglia prima di tutto