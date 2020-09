Rita Guarino – Juventus Women: “Contro il San Marino per riscattare gli errori. Cos’ho detto alla squadra”

Rita Guarino – Juve Women: “Contro il San Marino per riscattare gli errori”.

Da Calciofemminileitaliano.it: Ai microfoni di Juventus TV, Rita Guarino ha parlato in vista della partita contro il San Marino Academy. Le parole del coach della Juventus Women.

EMPOLI

«Il 4-3 lascia i tre punti, fondamentali, contro un avversario che ci ha messo parecchio in difficoltà. Poi ci lascia lo spirito di squadra con il quale abbiamo affrontato lo svantaggio e quando l’Empoli ha pareggiato nel finale»

COS’HA DETTO ALLA SQUADRA

«Noi dobbiamo analizzare sempre i nostri avversari, migliorandoci di volta in volta. Siamo qui per crescere. La partita ha portato parecchi errori, e dobbiamo lavorare su quelli».

LUNDORF

«Matilde ha bisogno di giocare per trovare la confidenza con la squadra, con un modo di giocare completamente diverso. Bisogna avere pazienza e fiducia. Non è stata una partita brillante ma ha dimostrato di avere delle potenzialità».

SAN MARINO ACADEMY

«Dobbiamo pensare come sempre a noi stessi e all’approccio. Saremo concentrati sul riscatto degli errori della partita con l’Empoli, partendo da subito con il piede sull’acceleratore».

ATTEGGIAMENTO

«Non si tratta di subire o fare gol. Si tratta dell’atteggiamento con il quale combattiamo su ogni pallone. Mi aspetto l’atteggiamento di chi vuole padroneggiare la partita».

FORZA DEL GRUPPO

«Assolutamente. Come in altre occasioni hanno saputo compattarsi per non far sentire la mancanza di pedine. Abbiamo fuori Salvai e Maria Alves, quindi il gruppo dovrà compattarsi per non far sentire la loro mancanza».

