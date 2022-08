Ronaldo al Napoli, Di Marzio: “É una questione di ore”

Ronaldo al Napoli, è praticamente una questione di ore. L’affare resta ancora in piedi. Lo riferisce Gianluca di Marzio sul suo sito ufficiale:

“Sono infatti ore d’attesa per capire se Jorge Mendes, agente del fuoriclasse portoghese, porterà un’offerta concreta per concretizzare il ritorno di Ronaldo in Italia ed il trasferimento di Osimhen al Manchester United”.