Ronaldo in uscita dal Manchester United: tre i nomi per sostituirlo

In casa United pensano già a scegliere il sostituto di Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo è già con un piede fuori da Old Trafford. CR7 ed il Manchester United hanno ormai interrotto qualsiasi tipo di rapporto e l’inevitabile separazione potrebbe avvenire già a gennaio. La testata inglese Mirror riferisce che Erik Ten Hag avrebbe in mente già tre nomi per rimpiazzare il portoghese: Patrik Schick, Jonathan David e Moussa Dembele.

Fonte foto: Instagram @cristiano

