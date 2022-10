Sacchi: “Questo Napoli è proprio bello da vedere”

Napoli-Torino, Arrigo Sacchi commenta la prestazione degli azzurri

Arrigo Sacchi, storico allenatore italiano, ha commentato così il successo del Napoli contro il Torino ai taccuni de La Gazzetta dello Sport. Ecco quanto dichiarato:

“Beh, il Napoli è una squadra che gioca davvero un buon calcio. Il primo gol contro il Torino è stato bellissimo per la preparazione dell’azione e per l’esecuzione. Raspadori viene incontro, dialoga, Anguissa va a fare il centravanti e la piazza nell’angolino. Stupendo. Mi sono segnato quattro parole per descriverla: ripartenze, velocità, pallone rasoterra. La posizione di Raspadori, in particolare, mi è sembrata decisiva per mettere in difficoltà la difesa avversaria. E’ un gruppo che segue le idee del proprio allenatore e queste idee sono buone. Bravo Spalletti. L’importante, però, è che non indietreggi troppo e che continui sempre a pressare. Ho l’impressione che quando rallenta il Napoli vada un po’ in crisi. Probabilmente questi ragazzi difettano di esperienza, ma hanno gamba, energia, coraggio. E hanno un gioco”.

Oltre a Raspadori, chi le è piaciuto?

“Raspadori fa il regista offensivo, ed è bravissimo. Lobotka fa il regista dietro, ed è altrettanto bravo. E questo Anguissa ha perfetti tempi di inserimento. E poi non dimentichiamo Kvaratskhelia: quando parte con la palla al piede diventa devastante. Ripeto: questo Napoli è proprio bello da vedere”.

