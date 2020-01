Sampdoria-Napoli, biglietti in vendita: tutti i dettagli

Biglietti Sampdoria Napoli. Da martedì 28 gennaio saranno in vendita i biglietti per Sampdoria-Napoli, 22esima giornata di Serie A in programma lunedì 3 febbraio alle ore 20.45.

Biglietti Sampdoria Napoli, settore ospiti: prezzo

Il costo del singolo tagliando è di 20,00 euro. La vendita terminerà alle ore 19.00 di domenica 2 febbraio.

La vendita dei tagliandi per i residenti nella Provincia di Napoli è riservata ai soli possessori di tessera di Fidelizzazione della S.S.C. Napoli.

La procedura per richiedere l’autorizzazione per poter introdurre all’interno dello stadio striscioni, bandiere o organizzare una coreografia è consultabile a questo link: https://www.sampdoria.it/biglietteria/normativa-striscioni/

Tale autorizzazione deve essere richiesta tramite l’apposito modulo entro i 7giorni lavorativi antecedenti l’evento. Gli striscioni autorizzati saranno introdotti attraverso gli ingressi riservati alla Tifoseria Ospite (Ingresso 6 – dal varco 61 al varco 66).

