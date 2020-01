Calciomercato Napoli, Llorente per ora resta: le ultime

Il Napoli non si fida delle condizioni fisiche di Mertens e non vuole cedere altri attaccanti centrali a gennaio.

Ad esempio Fernando Llorente, fin qui al centro di molteplici voci di mercato che lo davano già via. Inter e addirittura anche Barcellona hanno chiesto informazioni sullo spagnolo, che per il momento non si muove da Napoli. L’ex Juventus può essere una risorsa importante, ma è chiaro che nulla è certo da qui fino a fine mercato.

Fonte TuttoSport.