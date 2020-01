Sarri fa infuriare i tifosi: “Siamo indignati”[video]

Non sono piciute le sue dichiarazioni nel post partita

I tifosi bianconeri hanno manifestato il loro disappunto per quanto dichiarato dal loro tecnico nel dopo partita di Napoli-Juventus, che ha visto i bianconeri uscire sconfitti dal San Paolo. Sarri nelle interviste post gara ha rilasciato queste dichiarazioni a SKY :

“Ritorno a Napoli? Prevale la gara estraniandosi da tutto e tutti, Napoli per me rappresenta una tappa fondamentale: è sempre emozionante e bello ritornarci. Come contro la Lazio abbiamo fatto una gara di scarsa energia emotiva, quando sei così poi vengono a catana problemi. Non mi dà fastidio perdere a Napoli, se proprio devo perdere lo faccio qui: spero si tolgano dai problemi. Avrei preferito iniziassero dalla prossima”.

Di seguito vi proponiamo il video di un tifoso bianconero pubbliato su youtube che attacca duramente il tecnico toscano.

