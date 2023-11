La Gazzetta dello Sport – Scenario Napoli-Union: possibile divieto d’accesso allo stadio per i tedeschi.

L’edizione odierna del quotidiano, ha posto l’attenzione si quanto accaduto fra le strade di Napoli ieri notte, avanzando un’ipotesi: “Alla luce anche di quanto avvenne – come detto – lo scorso marzo, c’è agitazione per quello che potrà accadere oggi nelle ore precedenti alla partita.

E si fa anche largo la clamorosa ipotesi di non permettere ai sostenitori tedeschi arrivati in Campania di entrare allo stadio questo pomeriggio, visti i numerosi danni: anche a via Toledo e Piazza Carità si sono viste scene di vera e propria guerriglia urbana, negozi distrutti e poliziotti feriti. Insomma, un’altra serata di straordinaria follia ultrà che costringerà oggi le forze dell’ordine a vigilare sin dall’alba le strade del cuore di Napoli”.

Fonte foto in evidenza — Flickr.com —

