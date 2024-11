Corriere dello Sport – Se Lukaku non gioca, diventa complesso: Hien lo ha cancellato

L’edizione odierna del quotidiano, ha evidenziato come l’Atalanta sia stata in grado di stravincere tutti i duelli contro il Napoli. Questa la chiave che li ha portati a trionfare in terra partenopea: “Rispetto a Verona è stata una partita diversa, piuttosto equilibrata per i numeri: possesso al 50% (50.2 Napoli), 13-12 tiri, 25-24 tocchi in area avversaria, 540-545 passaggi. Ma certi fattori hanno fatto la differenza: 3 tiri nello specchio per entrambe, 3-0 per l’Atalanta. Due gol di uno strepitoso Lookman, uno del solito Retegui. E ancora: il predominio della Dea nei duelli (57.3%), nei contrasti e nei dribbling è il simbolo dell’intensità, dell’efficacia e di codici recitati a memoria.