La Gazzetta dello Sport – Si complica la pista per David, torna in pole Lukaku

L’edizione odierna del quotidiano, ha posto l’attenzione sul possibile interesse del Napoli per Romelu Lukaku: “David è la soluzione preferita già dalla scorsa estate. Il suo o valore è rimasto immutato, nonostante un contratto in scadenza nel 2025 che non ha intenzione di rinnovare: servono 50 milioni e in Premier c’è già la fila per accontentare il Lilla. Di fronte a questo scenario, difficile che il canadese scelga Napoli senza Europa.

Resta l’ipotesi Lukaku. Romelu in Italia fa la differenza, ma età e ingaggio non sono in linea con i parametri del Napoli. Resta un’ipotesi, vedremo quanto fattibile”.

