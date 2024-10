Simeone: “Quando la partita è sporca, l’aiuto di chi entra è importantissimo. Conta la fame di vincere”

Le parole di Giovanni Simeone, dopo la vittoria contro l’Empoli

Le parole di Giovanni Simeone a Dazn, dopo la vittoria contro l’Empoli:

“L”importante per arrivare su in alto è la fame di vincere da parte di tutti, non solo degli undici che giocano. Quando la partita è sporca, l’aiuto di chi entra è importantissimo. Siamo tutti dentro al percorso, lo dobbiamo dimostrare e lo facciamo anche in allenamento. Si vede poi da chi entra”.

Ci sono le stesse vibes di due anni anni fa? “Non voglio dire niente, quello che uno sente lo sa, dobbiamo pensare partita dopo partita perché c’è ancora tanto da fare. C’è una bella atmosfera, bisogna andare avanti così”.TMW

