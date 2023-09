La Gazzetta dello Sport – Spalletti, caccia al centravanti italiano: Immobile, Raspadori o Retegui?

Questo è quanto riportato dal quotidiano, in merito alla scelta del nuovo centravanti di fiducia per Spalletti:

“La prova del nove. Un eterno dilemma. La caccia al centravanti, se non razza in estinzione sicuramente protetta visto che di bomber puri ne nascono sempre meno in Italia, prosegue anche col nuovo manico. Via Mancini, dentro Spalletti. Ma chi gioca di punta? I nomi non mancano: il solito Ciro Immobile, il “seminuovo” Mateo Retegui. Ma anche – la fonte è diretta, lo ha detto proprio il c.t. – Giacomo Raspadori. Con la suggestione, pure lui da “falso nueve” come il napoletano, di Nicolò Zaniolo.

Partiamo dalla potenziale novità, ovvero Raspadori. Fonte diretta si diceva: “È bravo a legare il gioco con il movimento” ha detto Spalletti prima di schierarlo al centro dell’attacco nel primo allenamento della Nazionale a Coverciano. L’esercizio era così strutturato: Raspadori che veniva incontro alla palla, appoggiava all’indietro servendo il centrocampista che a sua volta imbucava per un esterno o per un incursore interno nello spazio lasciato libero dallo stesso attaccante. Oltretutto, con così poco tempo a disposizione, gettato nella Caienna dall’improvviso addio di Mancini, ci sta che Spalletti si affidi ai suoi pretoriani. E le cifre azzurre di Raspadori confermano la sua propensione al gol, essendo andato a segno 5 volte in 18 presenze, 11 delle quali da titolare, non male per uno che non è una prima punta naturale”.

Fonte foto: Flickr.com

