Spezia-Napoli, Maradona Jr reagisce ai cori contro suo padre

Diego Armando Maradona Junior ha rilasciato un’intervista ai microfoni de Il Mattino soffermandosi sui cori avvenuti durante Spezia-Napoli.

Durante la gara andata in scena ieri tra Spezia e Napoli ci sono stati dei cori contro Diego Armando Maradona. Il figlio del Pibe de Oro ha rilasciato un’intervista al quotidiano Il Mattino in cui condanna fermamente l’accaduto e gli autori di esso.

“Innanzitutto che non sono tifosi. E non perdono mai l’occasione per dimostrare di essere totalmente distanti dai valori del calcio e dello sport. Questa è gente che mi fa ribrezzo. Non dovrebbero avere a che fare con lo sport, ma più in generale non dovrebbero avere nulla a che fare con le persone per bene. Lo stadio dovrebbe essere un luogo di festa, fatto per le famiglie con i bambini, fatto per trascorrere delle ore di leggerezza limitandosi a fare il tifo per la propria squadra del cuore, nulla di più. E invece ogni settimana assistiamo a episodi di questo genere. Fanno schifo. Sono stati vergognosi. Infangare la memoria di mio padre è stato qualcosa di assurdo. Per altro è una cosa che non aveva alcun senso. Ma credo sia impossibile anche esprime il pensiero con le parole giuste. Non credo ci siano dubbi a riguardo: bisogna chiudere gli stadi. Altrimenti queste persone non imparano mai e saremo sempre vittime e testimoni di questo schifo assoluto. Non succederà nulla.”

Fonte foto: Instagram, @diegoarmandomaradonajunior

