La Gazzetta dello Sport – Traoré se parte Lozano, è un affare a costo zero: ADL non ha fretta.

Il Napoli torna sulle tracce di Adama Traoré. L’esterno spagnolo non ha intenzione di rinnovare il suo contratto con il Wolverhampton e tra poche settimane andrà in scadenza di contratto. Dunque, può essere una tentazione per molte squadre, che porterebbero ingaggiarlo a costo zero. Da tempo i partenopei sono interessati all’ex Barcellona, ma ad oggi, una vera e propria trattativa non c’è stata. L’idea sarebbe quella di prenderlo nel caso in cui Lozano decidesse di partire, considerando anche il suo contratto in scadenza nel 2024.

Adama è attratto dalla Serie A, ma al momento il Napoli non ha alcuna fretta di chiudere. La priorità è sull’allenatore.

