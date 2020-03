UFFICIALE – Cagliari esonerato Maran, il vice-allenatore ed il match analyst

Cagliari esonerato Maran, il club lo ha comunicato ufficialmente insieme al tecnivo vanno via il vice-allenatore ed il match analyst.

Cagliari, esonerato Maran, il comunicato del club:

“Il Cagliari Calcio comunica di aver revocato a Rolando Maran l’incarico di allenatore della prima squadra. Contestualmente si interrompe il rapporto di collaborazione con l’allenatore in seconda Christian Maraner e il match analyst Gianluca Maran. A loro vanno i più sentiti ringraziamenti per la competenza, la serietà e la professionalità dimostrate sin dal loro primo giorno in Sardegna”

