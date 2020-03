UFFICIALE – Juventus declassata in borsa, dal 23 marzo nel Mid Cap

La “retrocessione” all’indice secondario Mid Cap cancella il titolo Juventus dalle 40 Società italiane con la maggior capitalizzazione, calciomercato.com riporta in merito al cambio di indice:

“Un titolo in borsa che, nell’ultimo periodo, ha avuto un costante trend negativo. Come vi abbiamo raccontato nei giorni scorsi, per la prima volta la scorsa settimana il titolo è sceso sotto il valore di 1 euro per azione. L’ultima volta che si registrò un valore simile era il dicembre 2018. Il ko in Champions League contro il Lione ha pesato, ma ad influire è stata senza dubbio la relazione finanziaria semestrale in cui è stato certificato un deficit di 50 milioni di euro per la stagione in corso. Lunedì scorso, dunque, ecco toccato un -11%.

STOP FTSE – Numeri e date che hanno portato ad un cambiamento significativo: il titolo Juve chiuderà la sua permanenza sul Ftse Mib, l’indice principale della Borsa italiana. Nelle scorse ore è arrivato l’annuncio ufficiale: da lunedì 23 marzo il titolo bianconero non sarà più all’interno delle 40 società italiane con la capitalizzazione maggiore, ‘retrocedendo’ nell’indice secondario Mid Cap. Al posto del club bianconero, invece, ecco Banca Mediolanum. Il tutto mentre il prezzo delle azioni, ad oggi, è intorno agli 0,89 euro, il 20% in meno rispetto ad un mese fa.”