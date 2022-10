UFFICIALE – Napoli-Ajax: i convocati di Spalletti

La SSC Napoli rende nota la lista dei convocati in occasione della sfida di Champions League contro l’Ajax.

Il Napoli ha reso nota la lista dei giocatori convocati per la sfida contro l’Ajax. Sarà una gara certamente fondamentale per gli azzurri che attualmente si trovano in prima posizione nel girone, grazie alle tre vittorie riportate nel girone di andata. Luciano Spalletti ha scelto i giocatori che saranno convocati in occasione della sfida di questa sera. Assente Amir Rrahmani che ha da poco iniziato un percorso di riabilitazione in seguito ad un infortunio muscolare. Si rivede invece Victor Osimhen, assente per un lungo periodo sempre per la stessa ragione. L’attaccante nigerino si trova attualmente nella fase finale di recupero.

Di seguito i convocati della SSC Napoli per la sfida contro l’Ajax:

Fonte foto: Facebook, SSC Napoli

