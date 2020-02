Calciomercato Napoli, tutto bloccato per il rinnovo di Milik: possibile cessione in estate

Arkadiusz Milik è in scadenza nel giugno del 2021 e più volte pare aver rifiutato il rinnovo per via della clausola rescissoria ritenuta troppo alta. Al momento nessuno è tranquillo in casa Napoli, la situazione è complicata anche per il bomber polacco di cui al momento però servono i gol. Difficoltà nel trovare un accordo vista la volontà del patron azzurro di inserire una clausola da 100 milioni per l’estero.

Ma se la situazione non dovesse slegarsi fino a giugno, non sarebbe incredibile pensare ad una cessione del polacco nella stessa finestra di mercato per poi non rischiare di doverlo cedere a zero l’anno seguente

