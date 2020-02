Napoli, finalmente Ghoulam: l’algerino torna a disposizione

L’edizione odierna de Il Mattino scrive in merito ai convocati per la sfida del Napoli contro il Cagliari. Si rivede infatti Faouzi Ghoulam che dopo mesi di agonia sembra finalmente rivedere la luce. Il ritorno dell’algerino sembra finalmente vicinissimo, dopo tanti mesi di nulla finalmente il terzino torna a disposizione di Gattuso e rientra nei convocati per la trasferta insidiosa di domani pomeriggio.

Tante erano state le ipotesi a gennaio, visti i suoi continui problemi fisici. Mendes il suo agente ha cercato qualcuno che provasse a dargli continuità ma non ha trovato nessuno disposto a questo.

