UFFICIALE – Napoli, domani la ripresa degli allenamenti

La SSC Napoli ha comunicato che nella giornata di domani la squadra riprenderà gli allenamenti presso Castel Volturno.

Gli allenamenti del Napoli riprenderanno martedì 22 agosto. A dare l’annuncio è stata proprio la Società partenopea nella giornata di oggi. La squadra azzurra ha debuttato in campionato lo scorso 19 agosto, vincendo in trasferta contro il Frosinone per 1-3. Domenic 27 agosto sarà la volta del Sassuolo, sfida che coinciderà con la prima di campionato allo Stadio Diego Armando Maradona.

Sul sito ufficiale della SSC Napoli si legge il seguente comunicato:

“Dopo il successo all’esordio in campionato a Frosinone, il Napoli riprenderà domani gli allenamenti all’SSCN Konami Training Canter. Gli azzurri preparano il match contro il Sassuolo, debutto stagionale allo Stadio Maradona, in programma domenica alle ore 20.45 per la seconda giornata di Serie A.”

