Vendemiale: “Campionato? Ormai questione politica tra Spadafora e il mondo del pallone”

Vendemiale: Il rapporto si è un po’ incancrenito per una serie di dinamiche, il ministro Spadafora non ha gradito certe pressioni e il forzare la mano

Lorenzo Vendemiale del Fatto Quotidiano ai microfoni di Radio Sportiva si esprime sula ripresa del campionato.

Queste le sue parole:.

Su Guido Alpa

”Viene ricordato per essere il mentore del presidente del Consiglio. Affidare a lui una consulenza ha qualche significato: c’è voglia di avere un canale con Palazzo Chigi”.

Vendemiale sul Campionato

”Sta diventando una questione politica tra il Ministro dello Sport e il mondo del pallone. Il rapporto si è un po’ incancrenito per una serie di dinamiche, il ministro Spadafora non ha gradito certe pressioni e il forzare la mano”.

Sulla Germania

”Se non riprende il campionato sarà un’indicazione definitiva anche per il campionato italiano. Se invece riprende non è detto che riprenda anche in Italia, perché il loro lockdown è stato diverso dal nostro. Da noi si prenderà ancora del tempo”. Conclude Vendemiale.

