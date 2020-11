Venerato sicuro: “Mertens al posto di Osimhen, Ospina titolare e Bakayoko in forse se dal 1′”

Venerato sicuro su Ospina e Bakayoko titolari per Napoli-Milan

Napoli – Ciro Venerato, giornalista RAI, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Radio Kiss Kiss Napoli. Di seguito le sue dichiarazioni.

Venerato:

“Giocherà sicuramente Mertens al posto di Osimhen. Bakayoko sarà sicuramente convocato per la gara col Milan ed è pienamente recuperato, ma Gattuso vuol pensarci bene se farlo giocare dal 1′. Ospina sarà il titolare col Milan perchè pure è recuperato, ad oggi Gattuso è propenso a continuare col 4-2-3-1. Petagna e Meret giocheranno invece contro il Rijeka. Gattuso è nato leader, ai suoi primi giorni a Milanello si comportava già da leader. In Napoli-Milan mi aspetto un Insigne determinante come lo è stato ieri contro la Bosnia. Il Napoli, come rosa, è superiore al Milan”.

Pisacane ag. Insigne: "Bandiere come lui in Italia poche, sempre messo in discussione"

Milan, quasi certa l'assenza di Leao per la trasferta al San Paolo

