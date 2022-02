Vergognoso benvenuto dei veneziani ai tifosi azzurri: con cori offensivi

Vergognoso benvenuto dei veneziani ai tifosi azzurri: accolti con cori offensivi

Vergognoso benvenuto dei veneziani ai tifosi azzurri, che sono stati accolti con cori offensivi. Dagli spalti dei tifosi veneziani sono partiti vari insulti contro il pubblico napoletano, come: “Lavali col fuoco”, “Benvenuti in Italia” e, per finire, “Ci vuole acqua e sapone”.

