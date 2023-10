Verona-Napoli, Garcia: “Abbiamo fatto il nostro stasera, era importante vincere”

Verona-Napoli, il commento di Garcia

Al termine della gara tra Verona e Napoli, che ha visto gli azzurri imporsi al Bentegodi per 3-1, Rudi Garcia ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di DAZN. Ecco quanto dichiarato:

“Abbiamo fatto il nostro stasera, era importante vincere. Abbiamo fatto due gol nel primo tempo, il terzo gol di una partita è sempre importante e lo abbiamo fatto noi. Abbiamo preso un gol con un po’ di sfortuna e abbiamo rimesso il Verona in partita. Dovevamo fare più gol, ma il tridente offensivo ha fatto bene. Menzione speciale al nostro portiere Meret, ha fatto una grande partita, anche sullo 0-0. Bisogna congelare la partita senza prendere gol. L’allenatore non è mai contento quando sei sul 3-0 e lasci gli avversari calciare molto di più negli ultimi 30 minuti. Però ci sta anche, perché martedì abbiamo la Champions a Berlino e può succedere che alcuni ci pensino, può succedere… lotterò contro questa cosa, ma psicologicamente ci può stare. Raspadori titolare? Lui lega il gioco, sapevamo che per avere un gioco offensivo di qualità ci serviva tanto. In questa rosa abbiamo la fortuna di avere Osimhen, Raspadori e Simeone. Abbiamo grande qualità in attacco ma potevamo segnare più gol e prenderne anche un secondo se non c’era Merert in porta”.

